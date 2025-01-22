Квитки на нові потяги вже доступні для продажу в застосунку

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги, які сполучатимуть Закарпаття й Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Курсуватимуть вони вже з 6 лютого. Про це повідомили у соцмережах «Укрзалізниці».

Поїзд №234/233 Рахів - Київ

Відправлення з Рахова відбуватиметься о 20:54, до Львова потяг прибуватиме о 05:14, а до Києва – о 13:12. Відправлення з Києва буде о 15:21, зі Львова – о 23:51, а прибуття до Рахова буде о 07:50.

«Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів Ковель - Рахів, що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ», – повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд №84/83 Солотвино - Київ

Відправлення зі станції Солотвино відбуватиметься о 19:52, прибуття до Львова буде о 05:00, а до Києва – о 13:12. Відправлення з Києва буде о 15:21, зі Львова – о 23:16, в Солотвино потяг прибуватиме о 08:08.

«Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття», – зазначили в компанії.

Як зазначили в «Укрзалізниці», квитки на ці потяги вже доступні для продажу в застосунку.