Із 1 лютого зросте вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини

Із 1 лютого вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини зросте до 37%. Раніше для популяризацію міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн, але компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, збільшуючи вартість квитків.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і торік сягнули позначки 18 млрд грн. Укрзалізниця з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Як зросте вартість квитків:

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

У найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

До прикладу, якщо зараз квиток із Києва до Будапешта вартує 2870 грн (купе), то із 1 лютого його можна придбати за 3472 грн (на 602 грн дорожче). Зі Львова до Перемишля вартість квитка у вагоні купе зараз вартує 729 грн, а із 1 лютого здорожчає на 9-27%, тобто від 65 грн до 196 грн.

Укрзалізниця повідомляє, що до 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті залізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінам.