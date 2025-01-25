Самбірський міськрайонний суд Львівщини зобов’язав Укрзалізницю виплатити 150 тис. грн компенсації пішохідці, якій ампутували частину ноги після наїзду потяга. Жінка переходила колії, слухаючи музику в навушниках, та не реагувала на звукові сигнали машиніста локомотива. Поліція закрили кримінальну справу, встановивши, що працівники залізниці не винні у цій ДТП.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, випадок трапився у березні 2020 року на нерегульованому службовому пішохідному переході на залізничних коліях у Самборі. Жінка переходила колії у навушниках та не реагувала на звукові сигнали машиніста локомотиву, що призвело до наїзду потяга. Унаслідок ДТП пішохідка отримала важку травму (травматична ампутація третини правої гомілки). За фактом ДТП поліція порушувала кримінальну справу, але згодом закрила її, встановивши, що працівники залізниці не винні у цій ДТП.

Постраждала звернулась до суду, щоб відсудили в Укрзалізниці 250 тис. грн компенсації за каліцтво внаслідок ДТП. Представник залізниці заперечував проти задоволення позову, вважаючи, що наїзд потяга трапився через те, що жінка нехтувала особистою безпекою та сама винна у ДТП.

Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому потерпіла має право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що вона свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

«Відсутність вини водія транспортного засобу та закриття кримінального провадження відносно нього не звільняє від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, тобто особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини)», – вказано у рішенні суду.

Цю справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Суддя частково задовольнив позов потерпілої та зобов’язав залізницю виплатити їй 150 тис. грн компенсації. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують Укрзалізницю платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET