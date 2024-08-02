Вартість квитка є аналогічною вартості купейних квитків такого ж класу в тому ж поїзді

«Укрзалізниця» відкрила продажі квитків на перший у своїй історії дитячий купейний вагон, який курсуватиме у складі поїзда №15/16 «‎Харків – Ясіня»‎ з 8 серпня. Про це у п’ятницю, 2 серпня, повідомили на офіційному сайті державного підприємства.

Як розповіли у відомстві, для того, аби пасажирам до 8 років та їхнім батькам було зручно та цікаво в дорозі вагон модернізували та оснастили дитячими манежами та сповивальними столиками у вбиральні. Також вагон отримав різноманітні розважально-пізнавальні матеріали.

«Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», – зазгачив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Дитячий вагон модернізували фахівці Київського електровагоноремонтного заводу. Фінансову підтримку проекту надав бельгійський уряд.

Придбати квиток можна виключно за допомогою мобільного застосунку «Укрзалізниці». Вартість квитка є аналогічною вартості купейних квитків такого ж класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

В «Укрзалізниці» нагадали, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.