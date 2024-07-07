«Укрзалізниця» виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку

«Укрзалізниця» розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба компанії 6 липня.

Як розповіли у відомстві, трансформація внутрішніх процесів необхідна для забезпечення військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок. Відтак, на підприємстві вирішили розширити перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців.

«Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів», – йдеться у повідомленні.

Залізничники також наголосили, що з огляду на пріоритетність забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, відбудеться адаптація «горизонту» бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки.

«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», – зауважили у компанії.

Пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс доступне за посиланням.