«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди
Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться з 08:00
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«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди. Новий графік почав діяти у четвер, 4 липня. Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.
«Змінюємо час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати трохи перевантажений застосунок», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Відповідно до змін, на польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Холм, Варшава) онлайн-продажі квитків відкриватимуть о 09:00 за 20 діб до дати відправлення.
На Словацький та австрійський напрямки продаж квитків стартуватиме о 08:00 також за 20 діб до дати відправлення. На молдовський напрямок придбати квитки можна з 08:00 за 30 діб до дати відправлення.
У пресслужбі державного перевізника зазначили, що всі продажі стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та в додатку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться з 08:00.
Раніше продаж квитків на всі поїзди міжнародні поїзди стартував о 08:00, крім поїзда Київ-Варшава, продаж квитків на нього відкривали з 09:00.
Крім того, «Укрзалізниця» поступово переводить продаж квитків на новий сайт, незабаром міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.
«Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи – і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим», – додали в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, державний перевізник «Укрзалізниця» запровадила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами. Тепер родичі поранених бійців можуть забронювати квитки, навіть якщо їх немає в наявності.