Всі продажі квитків стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та в додатку

«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди. Новий графік почав діяти у четвер, 4 липня. Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.

«Змінюємо час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати трохи перевантажений застосунок», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Відповідно до змін, на польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Холм, Варшава) онлайн-продажі квитків відкриватимуть о 09:00 за 20 діб до дати відправлення.

На Словацький та австрійський напрямки продаж квитків стартуватиме о 08:00 також за 20 діб до дати відправлення. На молдовський напрямок придбати квитки можна з 08:00 за 30 діб до дати відправлення.

У пресслужбі державного перевізника зазначили, що всі продажі стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та в додатку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться з 08:00.

Раніше продаж квитків на всі поїзди міжнародні поїзди стартував о 08:00, крім поїзда Київ-Варшава, продаж квитків на нього відкривали з 09:00.

Крім того, «Укрзалізниця» поступово переводить продаж квитків на новий сайт, незабаром міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.

«Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи – і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, державний перевізник «Укрзалізниця» запровадила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами. Тепер родичі поранених бійців можуть забронювати квитки, навіть якщо їх немає в наявності.