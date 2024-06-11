Вагон «Укрзалізниці», призначений для медичної евакуації

Державний перевізник «Укрзалізниця» запровадила новий онлайн-сервіс для родичів поранених військовослужбовців, яких евакуюють медичними потягами. Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника, опублікованому у вівторок, 11 червня.

В «Укрзалізниці» зазначили, що потяги, які використовують для медичної евакуації, повністю автономні й обладнані всім необхідним для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Втім, з міркувань безпеки у них не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових.

«Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Заявку можна оформити за номером 0800 503 222, а також за посиланням.

Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року «Укрзалізниця» повідомила про створення підрозділу, який за допомогою дронів буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.