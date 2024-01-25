«Укрзалізниця» сворить новий підрозділ

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту. Про це у четвер, 25 січня, повідомили у прес-службі державного перевізника.

«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», – йдеться у повідомленні.

Навчання, зокрема, проводитимуть за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює Центр підготовки операторів БпЛА «Крук» разом із фондом «Відродження». Інструктори навчатимуть працівників керувати безпілотниками, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

«БпЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна “Укрзалізниці” на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод», – пояснили в «Укрзалізниці».

Спочатку такий підрозділ працюватиме у тестовому режимі. На його основі планують створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.