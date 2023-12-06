Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів

«Укрзалізниця» запустила спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців. Тепер українські захисники зможуть забронювати квитки, навіть якщо їх розкупили. Про це у середу, 6 грудня, повідомили у прес-службі перевізника.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно. Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», – сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Щоб забронювати квиток військовий має залишити заявку на порталі за посиланням. Після цього на вказану замовником електронну пошту прийде спеціальний код. Зазначається, що забронювати квиток можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. А викупити його потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Нагадаємо, з 10 грудня «Укрзалізниця» вводить нові тарифи на квитки в міжнародному напрямку – знижки, що застосовувались для залучення пасажиропотоку, будуть скасовані.