Євроколія розширить можливості експорту агропродукції та інших вантажів з України та допоможе під час повоєнної відбудови

Агентство США з міжнародного розвитку витратить 225 млн доларів на будівництво двоколійної залізничної ділянки, що з’єднає Львів із транс’європейською транспортною мережею Євросоюзу. Це має суттєво розширити можливості експорту агропродукції з України.

Про деталі будівництва ідеться в Меморандумі про взаєморозуміння, що USAID і «Укрзалізниця» підписали у понеділок, 4 грудня. Довжина двоколійної залізничної ділянки становитиме 75 км. Вартість будівництва, що профінансує USAID, становитиме 225 млн доларів.

«Це підкреслює налаштованість США вкладати ресурси у створення альтернативних маршрутів експорту української агропродукції, а також критичну важливість інфраструктури – зокрема залізниці – для відбудови України», – ідеться в повідомленні USAID.

Різна ширина колій, додають в Агентстві, вимагає перевантаження потягів із продукцією на кордоні, а перевантаження одного вантажного потягу може тривати 5 год, що сильно зменшує кількість потягів, що можуть перетнути кордон. Поєднання залізничного вузла у Львові з європейськими залізничними коридорами дозволить завантажувати аграрну продукцію безпосередньо до вагонів, розрахованих на стандартну європейську колію.

Як інформував ZAXID.NET, про намір США допомогти Україні із будівництвом євроколії шириною 1435 мм на дільниці від Мостиськ до Львова стало відомо 24 листопада.