Військовослужбовець відмовився виконати розпорядження командира про вибуття у зону бойових дій

Личаківський районний суд виніс вирок уродженцю села Стричі Яворівського району, військовослужбовцю Нацгвардії, який в письмовій формі відмовився виконати бойове розпорядження командира військової частини про вибуття в район виконання бойових завдань. Військовому призначили умовне покарання за непокору.

За матеріалами справи, мешканець Старичів, будучи військовослужбовцем військової частини Національної гвардії на посаді стрільця, у грудні 2025 року без поважних причин у письмовій формі відмовився виконати бойове розпорядження командира про доукомплектування особовим складом зведеного взводу 45 полку та вибуття в район виконання бойових завдань на Краматорському напрямку на Донеччині.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Відмову він пояснив тим, що в нього не до кінця загоїлися рани на нозі після першого поранення. Однак в судовому засіданні він не зміг пояснити, чому він не інформував керівництво про свій стан здоров’я раніше.

Суддя Назарій Нор визнав нацгвардійця винним у непокорі (ч. 4 ст. 402 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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