Жителі Керчі повідомляли про два ймовірні влучання в залізничну частину мосту у ніч на 19 листопада

Уранці четверга, 19 листопада, Збройні сили України привітали міст Васко да Гама в Лісабоні зі званням найдовшого мосту в Європі. Раніше цей статус мав незаконно збудований росіянами міст через Керченську протоку в окупованому Криму.

Чи йдеться про знищення Кримського мосту, наразі невідомо. Українська сторона офіційно не коментувала наслідки нічної атаки на переправу.

Зауважимо, довжина португальського мосту Васко да Гама становить 17,2 км. Кримський міст був побудований Росією після незаконної анексії Криму у 2014 році. Його загальна довжина становить близько 19 км.

Нагадаємо, унаслідок атак протягом 16-17 листопада 2026 року було повністю знищено одну з арок та автомобільний проліт Кримського мосту. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що операція з ураження переправи тривала кілька тижнів і відбувалася у сім етапів. Для цього Сили оборони застосували 11 видів озброєння – дрони та ракети.

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У ніч на 19 листопада Кримський міст зазнав нової атаки. Мінтранс Росії заявило, що внаслідок нічної атаки безпілотника рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту тимчасово призупинили.

Історію незаконно збудованого Кримського мосту через Керченську протоку читайте у матеріалі ZAXID.NET.