Російські парспорти Ігоря Д’ю

У Кремнієвій долині заарештували 25-річного громадянина Росії Ігоря Д’ю. Його звинувачують у шпигунстві за працівниками великої технологічної компанії, яка співпрацює з американськими військовими та допомагає Україні у війні проти Росії. Про це повідомили Міністерство юстиції США та BBC.

Мін’юст США не називає компанію, однак, за даними BBC, ідеться про оборонно-технологічну компанію Palantir Technologies, офіс якої розташований у Пало-Альто, штат Каліфорнія. Зокрема, компанія постачає Україні програмне забезпечення для аналізу даних.

За даними слідства, влітку 2026 року Ігор Д’ю незаконно перетнув кордон США з Мексикою. Раніше його завербували через телеграм для стеження за працівниками Palantir.

Після приїзду до США росіянин придбав ноутбуки, мобільні телефони, обладнання для бездротових мереж та програмне забезпечення для віддаленого доступу.

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У Пало-Альто він відвідав кав’ярню неподалік від офісу компанії, де фотографував екрани ноутбуків працівників Palantir. Крім того, Д’ю залишив ноутбук біля офісу, щоб його спільники могли спробувати зібрати необхідну інформацію через віддалений доступ.

За версією слідства, Д’ю також стежив за працівниками компанії та їхніми помешканнями. 3 вересня він проїхав майже 50 км за автомобілем, яким керувала одна з посадовиць компанії. Чоловік утік після того, як вона приїхала до поліцейської дільниці. Згодом правоохоронці отримали докази того, що в попередні дні він переслідував автомобілі інших працівників.

Під час розслідування правоохоронці виявили підроблені документи – паспорт США та картку соціального страхування на вигадане ім’я «Г’юго Лендрі Джонс» (Hugo Landry Johns).

У жовтні агенти ФБР провели обшуки в Д’ю та його будинку в Іст-Пало-Альто. Вони вилучили близько 18 тис. доларів готівкою, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти, обладнання для бездротових мереж та підроблені посвідчення. Також агенти конфіскували записник із домашніми адресами працівників компанії та докладними досьє щонайменше на трьох із них. Досьє містили особисту інформацію, імена членів сімей, дані про освіту й трудовий стаж, а також оцінки сильних і слабких сторін працівників.

Чоловіка підозрюють у змові в ролі агента іноземного уряду, у неповідомленні генерального прокурора, у перетині кордонів штатів з метою переслідування, а також у шахрайстві з документами, що посвідчують особу. Якщо його визнають винним, йому загрожує понад 15 років ув’язнення.

Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони й безпеки. Входить до десятки провідних техкомпаній США з капіталізацією 330 млрд доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

Раніше тодішній міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна разом з Palantir Technologies впровадила низку рішень на основі штучного інтелекту, які допомагають Силам оборони на фронті.

У вересні 2026 року Федоров оголосив про створення нової оборонної технологічної компанії. Першим інвестором проєкту стане генеральний директор корпорації Palantir Алекс Карп.