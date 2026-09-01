Федоров назвав першого ключового інвестора у свою компанію

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про створення нової оборонної технологічної компанії. Першим інвестором проєкту стане генеральний директор корпорації Palantir Алекс Карп. Про це 1 вересня Федоров повідомив у соцмережах.

«Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу», – сказав Федоров та пообіцяв розповісти деталі проєкту згодом.

Карп зазначив, що він і Федоров працювали разом «пів десятиліття» і відзначив розуміння українського ексміністра мистецтва війни.

«Я був абсолютно натхненний тим, що ви, українці, зробили. І дуже радий, що ми змогли зіграти в цьому роль. Ви й ваші колеги засновуєте компанію, яка, я думаю, буде визначальною для світу, вносячи ваші знання та розуміння мистецтва війни як продукт для союзних країн», – зазначив Карп.

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Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони й безпеки. Входить до десятки провідних техкомпаній США з капіталізацією 330 млрд доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

У травні 2026 року Михайло Федоров повідомляв, що з червня 2022 року Україна у співпраці з Palantir Technologies впровадила низку рішень на основі штучного інтелекту, які допомагають Силам оборони на фронті.

Нагадаємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України із січня до липня 2026 року. Після звільнення з Міноборони він відмовився від інших посад, які йому пропонував президент. Федоров пояснив це тим, що вони не передбачали достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, подальшої трансформації армії та проведення операцій проти ворога.

Новий міністр оборони Євгеній Хмара розповів, що пропонував своєму попереднику співпрацю, однак, за його словами, Федоров не відгукнувся на пропозицію.

28 серпня стало відомо, що Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Крозетто з питань оборонних інновацій. Про інші свої плани після виходу з уряду Федоров детально розповідав в інтерв’ю «24 каналу».