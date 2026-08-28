Михайло Федоров став радником Гвідо Крозетто

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров у п’ятницю, 28 серпня повідомив, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. На новій посаді він допомагатиме італійській стороні розвивати сучасні військові технології та адаптуватися до нових безпекових викликів. Про це Федоров повідомив у п’ятницю, 28 серпня.

Федоров разом із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену запуску та розвитку нових проєктів. Під час зустрічі з Гвідо Крозетто він погодився стати радником очільника Міноборони Італії щодо оборонних інновацій.

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«Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство», – йдеться у повідомленні.

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Над якими напрямами працюватиме Федоров

Серед завдань Федорова – сприяти розвитку технологій сучасної війни та посиленню оборонних спроможностей Італії. Окрему увагу приділятимуть новим рішенням, які допоможуть країні реагувати на сучасні загрози.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток безпілотників, автономних систем, протиповітряної оборони та європейської defense tech-екосистеми.

Федоров також планує ділитися з італійськими партнерами досвідом у веденні технологічної війни. Водночас, за його словами, основним напрямом його роботи залишатимуться проєкти в Україні, які можуть посилити оборону держави та допомогти залучати міжнародні ресурси.

«Майбутнє оборони – за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом», – наголосив він.

На думку Федорова, український досвід може стати основою для формування нової моделі оборони в Європі.

Нагадємо, Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення з посади він відмовився від інших посад, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, пояснивши це тим, що вони не мали б достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, подальшої трансформації армії та реалізації операцій проти ворога.

Ще у липні стало відомо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Федорову стати його радником з питань оборонних інновацій.