Почали перевірку ситуації навколо румунськомовного першого класу в Орлівці

Посольство України в Бухаресті заявило, що українська влада з’ясовує обставини ситуації навколо класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області. Про це дипломатичне представництво повідомило у четвер, 17 вересня.

У посольстві зазначили, що компетентні органи в Києві мають встановити всі обставини ситуації. Йдеться про інформацію щодо закриття першого класу з навчанням румунською мовою невдовзі після початку нового навчального року.

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Українське диппредставництво також закликало не спекулювати на цій темі та назвало безпідставними спроби нагнітати негативні настрої.

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«Наша держава залишається відданою взятим на себе міжнародним зобов’язанням у контексті дотримання прав – у тому числі освітніх – національних меншин України», – наголосили у посольстві.

Заява українського посольства прозвучала після повідомлень румунських ЗМІ про те, що Міністерство закордонних справ Румунії почало перевірку ситуації навколо румунськомовного першого класу в Орлівці.

За даними медіа, клас розпочав роботу 1 вересня, однак уже через чотири дні його закрили. Батькам нібито запропонували перевести дітей до класу з українською мовою навчання. Генеральне консульство Румунії в Одесі після цього звернулося до місцевих та обласних органів влади. Представники консульства планують повторно відвідати Орлівку та обговорити ситуацію з усіма залученими сторонами.

Тим часом посольство України в Бухаресті наголосило, що лише в Чернівецькій області наразі працюють 63 освітні заклади, де навчання відбувається румунською мовою.

Нагадаємо, 3 червня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення домовленостей з Україною щодо розширення прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, йдеться про мовні, освітні, культурні та політичні права.