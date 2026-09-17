Львів щодня витрачає понад 7 млн грн на харчування школярів

Депутати Львівської міської ради у четвер, 17 вересня, звернулися до Кабінету Міністрів із проханням переглянути фінансування та організацію безоплатного харчування учнів 1 – 11 класів. У Львові вартість шкільних обідів перевищує передбачену державою суму, а частина їдалень не пристосована до різкого збільшення кількості порцій.

Із 1 вересня 2026 року право на одноразове безоплатне харчування отримали учні всіх класів комунальних шкіл. Держава виділяє на харчування одного учня початкової школи 50 грн на день, а учня 5–11 класів – 60 грн.

Як повідомила депутатка Львівської міськради Анна Дідух, фактична вартість харчування у Львові становить відповідно 78 грн і 82 грн. Різницю між державною субвенцією та реальною ціною компенсують із міського бюджету.

Загалом на харчування львівських школярів щодня витрачають понад 7 млн грн із державного та міського бюджетів.

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Ще однією проблемою стало зростання навантаження на шкільні їдальні та харчоблоки. За словами депутатки, невеликим закладам простіше організувати додаткові порції, тоді як школи, у яких навчаються понад тисячу дітей, можуть не мати необхідної кількості місць, обладнання та працівників.

«Ми підтримуємо саму мету державної політики – діти повинні мати доступ до якісного та безпечного харчування. Проте збільшення кількості безоплатних порцій не означає покращення якості харчування», – наголосила Анна Дідух.

На її думку, програму необхідно переглянути після оцінки перших результатів: кількості учнів, які фактично користуються безоплатним харчуванням, можливостей конкретних шкіл та реальної вартості збалансованого меню.

У зверненні депутати просять уряд збільшити розмір державної субвенції та розглянути різні моделі харчування для окремих вікових груп. Також місто пропонує враховувати кількість учнів і пропускну спроможність їдалень, щоб організація обідів не заважала навчальному процесу.

Окреме державне фінансування пропонують передбачити для ремонту й модернізації шкільних харчоблоків, придбання технологічного та холодильного обладнання, оновлення вентиляції й інженерних мереж.

Нагадаємо, у львівській школі №32 тимчасово зупинили роботу харчоблоку після появи у соцмережах фото з неналежним станом їжі та умов приготування.