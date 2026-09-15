Тепер харчоблок мають дообстежити, усунути недоліки та переобладнати

У львівській школі №32 тимчасово зупинили роботу харчоблоку після появи у соцмережах фото з неналежним станом їжі та умов приготування. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

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«У мережі з’явилися фото харчування у школі №32. Вчора і сьогодні ми працювали на місці, щоб перевірити ситуацію та умови, в яких готують їжу для дітей. Прийняли рішення призупинити роботу харчоблоку», – написав Андрій Закалюк.

Тепер харчоблок мають дообстежити, усунути недоліки та переобладнати, щоб умови приготування і якість харчування відповідали всім вимогам.

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«Також маємо намір розірвати договір із компанією, яка зараз надає послуги з харчування у школі. На час, поки харчоблок не працюватиме, для учнів організуємо якісний кейтеринг, тому діти без харчування не залишаться», – додав Андрій Закалюк.

До перевірки ситуації вже долучилася Держпродспоживслужба.

Школа №32 є однією з найбільших у Львові — там навчається понад тисяча учнів. Як зазначив Андрій Закалюк, нова директорка закладу лише розпочала роботу, тому зараз спільно з містом працює над виправленням ситуації.