У гімназії вже видали наказ про проведення службової перевірки та склали відповідний акт

У вівторок, 15 вересня, під час обіду учні Березівської гімназії помітили павука в котлеті. Працівники їдальні після цього припинили видачу їжі, а в закладі розпочали перевірку. Про це пише «Галка».

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Як розповіла «Галці» директорка гімназії Оксана Вара, про інцидент їй повідомили, коли вона перебувала на нараді. Після повернення керівниця долучилася до перевірки, яку розпочала завучка.

«Справді, сьогодні під час обіду дитина помітила біля котлети павучка. Вона взяла його на виделку, а діти відреагували фотографуванням. Працівники їдальні одразу припинили видачу цих котлет», – розповіла директорка.

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За її словами, у гімназії вже видали наказ про проведення службової перевірки та склали відповідний акт. Наразі працює комісія, яка з’ясовує, на якому етапі павук міг потрапити до їжі. Перевіряють процес приготування, зберігання продуктів і видачі готових страв.

Оксана Вара зазначила, що котлети в їдальні готують кухарка та її помічниця – підприємиця, з якою гімназія уклала договір на харчування учнів.

«До цього часу жодних зауважень не було – ні від батьків, ні від дітей. Їжа завжди була свіжа. Для нас це дуже неприємний випадок, і ми занепокоєні», – сказала вона.

Водночас кухарка припускає, що павука могли принести самі діти. Однак директорка наголосила, що наразі не може підтвердити цю версію.

За словами керівниці, учениця, яка помітила павука, сказала, що він був під котлетою або збоку від неї. Остаточні висновки мають зробити після завершення перевірки.

У гімназії обіцяють повідомити про результати, щойно комісія встановить усі обставини інциденту.