У більшості шкіл Прикарпаття виявили порушення правил харчування дітей
У деяких стравах виявили бактерії кишкової палички
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Держпродспоживслужба перевірила 350 шкіл в Івано-Франківській області, виявивши порушення санітарного законодавства під час організації харчування дітей у 255 закладах світи. Про це фахівці установи повідомили під час пресконференції у п’ятницю, 2 жовтня, передає «Галка».
За словами начальниці управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Лесі Семанчук, перевірки шкіл розпочали 7 вересня за дорученням прем’єр-міністра України. Станом на 30 вересня перевірили 350 із 527 шкіл та 89 філій, які працюють на Прикарпатті.
Менші порції та кишкова паличка
Серед основних санітарних порушень в школах регіону назвали недотримання норм харчування дітей, невпорядковане товарне сусідство у холодильниках, відсутність маркування на частині продуктів та невведене в експлуатацію обладнання, зокрема пароконвектомати. Також виявляли недостатню кількість умивальників перед їдальнею для миття рук.
Окрім того, були випадки, коли дітям недоважували їжу. Зокрема, це стосується м’ясних виробів та салатів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Салати мають бути для менших – 100 грамів, для старших – 120 грамів, а дуже часто може бути 50 чи 70 грамів. Також могли не доважували порції м’ясних виробів. Наприклад, котлет», – розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Іван Васьків
За словами посадовця, за результатами лабораторних досліджень у 4 з 405 зразків готових страв виявили бактерії кишкової палички. Водночас під час дослідження готових гарячих страв та комплексних обідів на калорійність недоліків не виявили.
Загалом, порушення санітарного законодавства помітили у 255 із 350 перевірених шкіл (73%), а порушення у сфері безпечності харчових продуктів – у 290 школах (83%). За результатами перевірок Держпродспоживслужба винесла 545 приписів із вимогами усунути порушення у визначені терміни.
Раніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповідала, що на Прикарпатті безкоштовним харчуванням забезпечні понад 140 тисяч учнів. На це держава спрямувала понад 604 млн грн.