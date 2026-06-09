Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз’ясненнями шодо подальших кроків

У межах консультацій між Україною та Угорщиною щодо прав угорців Закарпаття сторонам вдалося погодити більшість вимог Будапешта. Неврегульованим залишається питання про представництво нацменшин у Верховній Раді України. Про це у вівторок, 9 червня, повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників мовника, минулого тижня, попри нерозв’язане питання щодо присутність угорців у парламенті, Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

«Сторони домовилися звернутися до Ради Європи (Венеційської комісії) та ОБСЄ за роз’ясненнями, яким чином це може бути імплементовано. Це питання (ідеться про квоти для угорців в українському парламенті, – ред.) може виникнути знову вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, який і стосується зокрема прав людини», – ідеться в повідомленні.

За інформацією джерел «Суспільного», Болгарія так само планує висунути вимоги до України щодо нацменшин.

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«Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. У них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову», – цитує «Суспільне» одного з євродипломатів.

Зазначається, що в середу, 10 червня, посли Євросоюзу на засіданні планують погодити так звану переговорну позицію щодо першого кластера переговорів про вступ для України. Ідеться про список проміжних і кінцевих вимог.

Нагадаємо, 3 червня угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини на Закарпатті, яка, за його даними, налічує сотні тисяч людей. Мадяр додав, що українська влада взяла на себе зобов’язання найближчим часом внести погоджені зміни до національного законодавства.