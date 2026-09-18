48-річний мешканець Бродів кинув гранату у військового, йому присудили 10 років вʼязниці
Бродівчанин прийшов до військовослужбовця у двір
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48-річний мешканець Бродів отримав 10 років ув’язнення за спробу вбити військовослужбовця гранатою. Чоловік прийшов до нього додому напідпитку, посварився через будівельне обладнання, а коли військовий вирішив піти, кинув у нього гранату.
Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у пʼятницю, 18 вересня, інцидент трапився ще у листопаді 2025 року. 48-річний чоловік прийшов у двір до 40-річного військовослужбовця, який у той час перебував у відпустці. Між ними виникла сварка через будівельне обладнання, яке обвинувачений позичив і відмовлявся повертати.
Під час конфлікту військовослужбовець вирішив піти, щоб уникнути подальшої сварки. Тоді 48-річний бродівчанин дістав із кишені гранату, висмикнув чеку та кинув її у військового.
Військовий встиг відскочити й сховатися за земляним насипом – вибух не травмував його. Після цього військовослужбовець викликав поліцію.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Суд визнав мешканця Бродів винним у замаху на умисне вбивство та присудив 10 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.