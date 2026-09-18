Бродівчанин підірвав гранату у дворі військового

48-річний мешканець Бродів отримав 10 років ув’язнення за спробу вбити військовослужбовця гранатою. Чоловік прийшов до нього додому напідпитку, посварився через будівельне обладнання, а коли військовий вирішив піти, кинув у нього гранату.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у пʼятницю, 18 вересня, інцидент трапився ще у листопаді 2025 року. 48-річний чоловік прийшов у двір до 40-річного військовослужбовця, який у той час перебував у відпустці. Між ними виникла сварка через будівельне обладнання, яке обвинувачений позичив і відмовлявся повертати.

Під час конфлікту військовослужбовець вирішив піти, щоб уникнути подальшої сварки. Тоді 48-річний бродівчанин дістав із кишені гранату, висмикнув чеку та кинув її у військового.

Військовий встиг відскочити й сховатися за земляним насипом – вибух не травмував його. Після цього військовослужбовець викликав поліцію.

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Суд визнав мешканця Бродів винним у замаху на умисне вбивство та присудив 10 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.