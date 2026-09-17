Йдеться про ремонт дороги Довге – Іршава вартістю 177 млн грн

Правоохоронці підозрюють колишнього керівника «ШБУ– 77» у привласненні 1,8 млн грн під час ремонту дороги Довге – Іршава. Ексдиректору компанії загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 17 вересня, у 2021 році підрядна компанія отримала договір на ремонт місцевої дороги вартістю понад 177 млн грн. Під час облаштування двох заїздів до автобусних зупинок використали дешевші матеріали та простішу конструкцію, ніж передбачав проєкт.

«Водночас до офіційних документів внесли недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт. Зокрема, зазначили роботи на 36,7 млн грн, хоча фактична їхня вартість становила близько 34,9 млн грн. У результаті державі завдано збитків на понад 1,8 млн грн», – зазначили у правоохоронці.

У документи внесли недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт

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За даними Prozorro, йдеться про закупівлю, яку у травні 2021 року провела Служба місцевих автодоріг у Закарпатській області. За лот змагалися компанії «ПБС» та «ШБУ– 77». Остання перемогла з пропозицією у 177,2 млн грн. Договір підписав тодішній директор «ШБУ– 77» Дмитро Соловйов.

Експосадовцю інкримінують привласнення грошей з бюджету в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою людей, а також внесення неправдивих даних до офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Також підозру отримав інженер технічного нагляду. Йому інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для держави (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

За даними аналітичної системи Youcontrol, власником фірми «ШБУ– 77» є Андрій Білоус. Основним напрямом діяльності групи компаній бізнесмена з Київщини є будівництво доріг та супутні до цього сфери, зокрема виробництво асфальту та транспорт. Серед активів групи – ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Горизонталь-77», ТОВ «ТК «Синергія Автотранс», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Північ Асфальт» та інші.