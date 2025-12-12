ТОВ «ШБУ-77» вважається фаворитом дорожніх служб у Закарпатській та Чернівецькій областях

Суд відмовив у позові ТОВ «ШБУ-77» до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області про стягнення 32 млн грн за утримання 300 км автомобільних доріг державного значення в регіоні. Як виявилося, роботи не погоджувалися із замовником, а акти виконаних робіт не мали підписів облавтодору.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у четвер, 11 грудня, підприємство вимагало оплатити підряд вартістю 31,8 млн грн, який офіційно не замовлявся, а роботи нібито виконували вже після завершення договору. Під час розгляду справи фірма подала мирову угоду, за якою суд сам мав би підтвердити виконання та прийняття робіт.

«Прокурори заявили категоричні заперечення, адже це виключна компетенція замовника, а не суду. Суд першої інстанції відмовив у затвердженні угоди. Верховний Суд підтримав позицію прокуратури, скасувавши апеляційне рішення. Після нового розгляду апеляційний суд став на бік держави», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають компанію, яка намагалася створити штучну заборгованість держави на 32 млн грн.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про ТОВ «ШБУ-77», зареєстровану на Київщині. Компанія належить мешканцю Броварів Андрію Білоусу і вважається фаворитом дорожніх служб у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Андрій Білоус є керівником та акціонером низки компаній, зокрема володіє 79% ТОВ «Бітунова Україна». До 2020 року компанія належала москвичці Тамілі Свірідовій та австрійській компанії «Бау Холдінг Бетайлі Гунс АГ». За даними австрійського реєстру компаній, остання була у власності Strabag Se, яку заснувала кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, контрольована російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.