Офіцер армії Росія добровільно здався у полон Нацгвардії

Молодший лейтенант армії Росії побачив відео бригади Національної гвардії «Спартан» із полоненими 19-річними окупантами й також вирішив здатися в полон. Росіянин стверджує, що не хоче повертатися на батьківщину в межах обміну та висловив бажання долучитися до ГУР. Про це у четвер, 17 вересня, повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

28-річний молодший лейтенант Іван родом із Кемеровської області. Він підписав контракт із російським Міноборони у 2024 році нібито через сварки з батьками й служив командиром взводу. За словами Івана, військові навчання тривали два тижні, після цього він, не дійшовши до позиції, отримав поранення, за що його нагородили медаллю «За відвагу».

Після лікування окупант втік з армії та до 2026 року переховувався. У березні цього року росіянина затримала поліція, й його знову відправили на війну проти України. Серед обовʼязків Івана була зустріч новоприбулих російських піхотинців, яких він мав інструктувати та відправляти на позиції. За його словами, більшість із них майже не проходили військової підготовки.

«Найдовша військова підготовка – три дні в них була. Ті, кого я зустрічав, розповідали, що відправляли на завдання після одного дня на полігоні. Вони не підготовлені, не знають, як користуватися раціями, картами», – розповів полонений.

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Іван пояснює, що новачкам майже не дають часу на військову підготовку через постійну нестачу особового складу. Зокрема, росіяни часто гинуть під час зйомок відеозвітів із прапорами РФ на позиціях, які насправді не перебувають під їхнім контролем. Також полонений розповів, що більшість російських штурмовиків потрапляє на війну обманом – під час вербування їм обіцяють посади, не повʼязані з бойовими діями.

«На полігоні російський військовий може прожити до пʼяти днів максимум, на передовій – від пʼяти хвилин до години. Ті, кому щастить найбільше, можуть прожити добу по дорозі до позиції, але там уже все одно помре», – розповів окупант.

Згодом Іван натрапив на відео бригади «Спартан» із полоненими росіянами, які здалися за допомогою блогера Володимира Золкіна, й також вирішив йому написати.

«Я був з ними знайомий (полоненими, – ред.), ми день спілкувались. Якби знав, що вони планують здатися в полон, пішов би з ними, але вони нічого не казали», – розповів Іван.

Іван каже, що не хоче повертатися до Росії в межах обміну військовополоненими й заявив про бажання долучитися до Російського добровольчого корпусу Головного управління розвідки.

Нагадаємо, 30 серпня бригада Національної гвардії «Спартан» опублікувала відеоінтервʼю з двома 19-річними росіянами, які добровільно здалися в полон. Окупанти розповідали, що їм не виплачували зарплату, а заощадження відбирали командири. Крім того, росіяни скаржилися на погане ставлення командування, побої, а також відсутність їжі та води. Окупанти написали в телеграм-канал блогера Володимира Золкіна про бажання здатися в полон, після чого їх із фронту евакуювали військові «Спартану».