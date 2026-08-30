19-річні російські військові добровільно здались у полон бійцям Нацгвардії

Двоє 19-річних російських військових добровільно здалися в полон бійцям 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан». Щоб здатися українським військовим, росіяни звернулися по допомогу до блогера Володимира Золкіна. Про це у неділю, 30 серпня, повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

Росіяни Сєргєй та Даніл родом із Краснодарського краю. Обидва навчалися в одному технікумі та разом підписали контракти з російським міноборони у травні 2026 року. За їхніми словами, спочатку вони протягом двох місяців перебували на так званих навчаннях, де більшість часу працювали на будівництві та вирубували дерева в лісі, й лише два тижні вчилися керувати дронами.

Сєргєй стверджує, що вирішив піти на війну проти України, щоб отримати диплом, а Даніл заявив, що таким чином хотів отримати військовий квиток, щоб влаштуватися на роботу.

Командування відправило росіян на завдання – знайти бліндаж, з якого повинні були здійснювати авіарозвідку, однак вони втратили один із бортів. За словами окупантів, через втрату дрона їх відправили ще ближче до українських позицій.

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Окупанти скаржаться, що лише один раз отримали виплати – після підписання контракту, потім їм перестали платити гроші, але змушували віддавати заощадження командирам. Крім того, росіяни заявили про погане ставлення командування, побої, а також відсутність їжі та води. Тому, стверджують Сєргєй та Даніл, вони вирішили звернутися до українського журналіста Володимира Золкіна, який співпрацює з проєктом «Хочу жить», й добровільно здалися в полон. Також полонені відзначили гарне ставлення українських військових.

«Сили почали нас покидати. Ми не їли, пили лише воду з річки, тож вирішили написати Володимиру Золкіну (український журналіст, – ред.), й так потрапили сюди (у полон, – ред.). [...] Золкін допоміг нам, розробив маршрут й ми пішли до українських позицій. [...] Нас тут (у полоні, – ред.) нагодували краще, ніж там. Ставляться до нас краще, як до людей», – заявили полонені.

Зауважимо, що українські військові не повідомили населений пункт, де росіяни здалися в полон, однак у своїх соцмережах бригада «Спартан» звітує про виконання бойових завдань на Покровському напрямку.

Нагадаємо, прикордонник із позивним «Пеле» втік з російського полону та ліквідував двох окупантів, які стратили його побратимів.