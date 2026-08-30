«Пеле» ліквідував росіян, які стратили його побратимів

Прикордонник із позивним «Пеле» під час першого виходу на позицію потрапив у російський полон. Окупанти стратили двох його побратимів, однак «Пеле» зміг ліквідувати росіян та повернутися з позиції живим. Про це у неділю, 30 серпня, повідомили у Державній прикордонній службі.

«Пеле» служить у підрозділі «Срібна трійка» бойової бригади прикордонників «Помста». Він та двоє його побратимів зайшли на позицію на неназваному напрямку та закріпилися. Один із військових вийшов із бліндажа, щоб покурити, коли його побачила російська ДРГ. Окупанти спитали українця, скільки людей у бліндажі, після чого розстріляли його, а бліндаж закидали гранатами, одна з яких була хімічною. «Пеле» разом з іншим побратимом були змушені вийти з бліндажа, після чого окупанти стратили ще одного українського військового.

«Нас розвернули, ми лежали обличчям вниз. Сказали покласти руки за голову. Ми поклали. Він підійшов до побратима… просто в голову йому вистрілив. Я тільки побачив бризки крові – і все», – розповів «Пеле».

Росіяни захопили «Пеле» у полон, однак, коли один із них відійшов у туалет, український військовий схопив автомат, знятий із запобіжника, та ліквідував двох противників.

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«Один з окупантів відкрив аптечку, я попросив валерʼянки, сказав, що болить серце. Це була хитрість, він (росіянин, – ред.) ще більше розслабився, почав крутити самокрутки, а той другий пішов у туалет та залишив біля мене автомат. Я його схопив й вистрілив обом у голову», – розповів «Пеле».

Після цього «Пеле» побіг до українських позицій, де його зустріли друзі та комендант «Срібної трійки» Анатолій Нагірний.

«За мужність Пеле передали прапор “Срібної трійки”, шеврон та коїн прикордонної комендатури. Також він отримав нагородний ніж – заохочення від начальника третього прикордонного загону», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зауважимо, що прикордонники не називають напрямок, на якому сталася подія, однак відомо, що бійці «Срібної трійки» виконують бойові завдання на Лиманському та Харківському напрямках.

Нагадаємо, 19 серпня Володимир Зеленський надав звання Героя України командиру штурмової роти Владиславу Польському, який під дронами врятував двох поранених бійців.