«Русскій дом» у Белграді

Україна звернулася до урядів країн з офіційним закликом обмежити припинити діяльність мереж «Русскій дом» через їхню загрозу національній безпеці. Про це повідомив у суботу, 19 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Росія веде глобальну битву за уми людей через комплексну мережу інструментів і каналів, включно з Росспівпрацю та так званими культурними центрами “Русскій Дом” (“Російський дім”). Насправді вони слугують інструментами для дезінформації, дестабілізації та шпигунства», – написав Сибіга в іксі.

Він зазначив, що Україна високо оцінює заходи з блокування цієї мережі в Європі. Зокрема, йдеться про рішення Німеччини закрити «Русскій дом» в Берліні.

Втім, за словами Андрія Сибіги, попри хвилю закриттів «Русскіє дома» продовжують функціонувати принаймні у семи європейських країнах, а масштаб російської дезінформаційної мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці є ще більшим.

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«У деяких країнах офіційна інфраструктура залишається недоторканою. В інших країнах “Русскій дом” інтегрований у дипломатичну інфраструктуру Росії», – наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що Україна офіційно звернулася до урядів по всьому світу із закликом визнати загрозу для їхньої національної безпеки, яку становить мережа «Русскій дом». Відповідні аргументи для обмеження та припинення діяльності мережі надали урядам інших країн.

Нагадаємо, нещодавно німецький уряд закрив останнє російське генконсульство в Бонні та розірвав угоду про діяльність «Русского дома» в Берліні. Це сталося на тлі інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига – тоді уряд Німеччини офіційно звинуватив у ньому Росію. За словами гочільника МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, «Русскій дом» «не виконує мети культурного звʼязку» між Росією та Німеччиною.