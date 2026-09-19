Мешканець розбирав старий снаряд

У п’ятницю, 18 вересня, 65-річний мешканець Лопатинської громади на Львівщині постраждав від вибуху старого боєприпаса, який приніс додому і розбирав.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент стався близько 12:40 у селі Загатка Лопатинської громади. 65-річний мешканець знайшов снаряд часів Другої світової війни, приніс додому та вирішив розібрати, в результаті чого відбувся вибух.

Потерпілого з вибуховими травмами в стані середньої важкості госпіталізували в Шептицьку ЦРЛ. Обставини події встановлюють слідчі.