У суботу, 3 квітня, у селі Конотопи Червоноградського району на Львівщині 33-річний мешканець отримав важкі травми під час розбирання боєприпасу часів Другої світової війни. Після трагічної події в помешканні чоловіка вилучили ще цілий арсенал старих боєприпасів.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився близько 13:00 у дворі приватного будинку у селі Конотопи. 33-річний чоловік, який там проживає, розбирав боєприпас часів Другої світової війни. Під час розбирання боєприпас вибухнув.

Унаслідок цього чоловік отримав важкі травми. Його госпіталізували у львівську лікарню швидкої допомоги з діагнозом «неповна ампутація лівої кисті руки, поранення нижньої щелепи зліва, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та бедра».

З місця події правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї – 92 порожні гільзи, ще 42 предмети схожі на боєприпаси, 21 предмет схожий на снаряд до боєприпасу Другої світової війни, чотири повних магазини з боєприпасами та шість порожніх магазинів. Усі боєприпаси старі, про свідчить те, що вони покриті іржею та землею. Наразі справою займаються правоохоронці.