Ардековий надгробок створила львівська скульпторка Яніна Райхерт-Тот

Реставратори відновили ардековий надгробок родини Ральських на Личаківському кладовищі у Львові. Про це повідомили у Фонді культурної спадщини. Його зображення присвячене памʼяті львівського студента, який загинув на Великодні свята внаслідок сходження лавини в Карпатах.

Гробівець ретельно очистили, відреставрували та законсервували. Фахівці заповнили ушкодження каменю та шви, видалили вторинні цементні реставрації і додали написам чіткості та виразності.

«Це винятковий зразок львівського ар деко, найхарактернішим елементом якого є барельєф лижника, створений Яніною Райхерт-Тот. Він увічнює пам’ять про Людвіка Ральського – львівського спортсмена та лижника, який у 1931 році трагічно загинув у лавині в Славську», – зазначають у Фонді.

Реставрацію виконувало Товариство академічних традицій, а фінансувало міністерство культури та національної спадщини Польщі.

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Людвік Ральський загинув під час сходження снігової лавини у квітні 1931 року у Славську. Тодішня преса повідомляла, що 24-річний студент Вищої школи закордонної торгівлі, син відомого львівського купця, загинув під час спуску на лижах із гори Високий Верх. Його накрила потужна снігова лавина, а тіло відкопали лише наступного дня. Сім його товаришів, які також спускалися з гори, не постраждали.

Gazeta Lwowska від 8 квітня 1931 року зазначала, що це був час Великодніх свят, а Людвік вважався досвідченим лижником і очолював групу сходження. Проте коли Ральський повертався назад, з гори раптово зірвався блок талого снігу, який накрив лижника та покотився вниз у напрямку лісу та глибокого яру.

Вигляд памʼятника до реставрації (фото Фонду культурної спадщини)

Авторка памʼятника Яніна Райхерт-Тот – львівська скульпторка, працювала на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Вона створила також вівтар для костелу Марії Магдалини у Львові (нині – органний зал), головний вівтар парафіяльного костелу в Тернополі, скульптури для львівських костелів Єлизавети (пл. Кропивницького), Матері Божої Остробрамської (церква Покрови на Личаківській) та Серця Ісусового (церква Івана Золотоустого на Лисенка), декоративні голови на фасаді корпусу Львівської політехніки на вул. Устияновича.