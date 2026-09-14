Орнамент з каштаном є доволі рідкісним для Львова

На вулиці Коцюбинського, 5 у Львові відреставрували історичну сецесійну браму, прикрашену металевим декором із каштановим орнаментом. Такий мотив є доволі рідкісним для львівських дверей. Про завершення робіт 14 вересня повідомило Бюро спадщини.

Під час реставрації майстри не лише впорядкували зовнішній вигляд деревʼяної брами, а й відтворили частково втрачений металевий декор із каштаном.

До початку робіт брама була занедбана. У ній не вистачало близько третини металевої решітки, були втрачені рамки зі склом, а замість скла встановили металеву бляху. Також пошкоджень зазнали окремі дерев’яні декоративні елементи та нижня частина притульної планки.

Вигляд брами до і після реставрації (фото Бюро спадщини)

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремою проблемою стало невдале встановлення кодового замка, через яке суттєво пошкодилося дверне полотно. Крім того, браму вкривало кілька шарів невідповідного покриття, а дисгармонійна клямка й металева пружина замість дотягувача погіршували її вигляд і функціональність.

Перед початком робіт за кресленнями архітектора відтворили втрачені частини металевої решітки, відновили планку та декоративні дерев’яні накладки в нижній частині дверей.

фото Бюро спадщини

Реставрацію виконав майстер Ярослав Пащак. Оскільки він також спеціалізується на роботі з каменем, мешканці будинку додатково попросили його відновити вхідну сходинку з пісковика.

Вартість реставрації становить понад 135 тис. грн. Із них 40,5 тис. грн профінансували мешканці будинку, а решту – виділили за програмою «Art Nouveau as a New EUtopia».

Каштанами оздоблений і фасад камʼяниці (фото Бюро спадщини)

Будинок на вул. Коцюбинського, 5 збудували 1906 року за проєктом архітектора Цибульського як чиншову камʼяницю. Він належить до памʼяток архітектури місцевого значення.