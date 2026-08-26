Реставраторка Анна Кудзя працює над відновленням рельєфу

У Львові реставрують рельєф з архангелом XVII ст. на фасаді колишнього монастиря бернардинців на площі Соборній, що нині є Центральним державним історичним архівом. Про перебіг робіт та цікаві знахідки розповіли в Інституті Polonika.

Як з’ясували фахівці, що дослідили зображення архангела, найімовірніше, його перенесли на фасад монастиря з іншого місця. Також окремі елементи на рельєфі створили пізніше.

«З’ясувалося, що фактична історія та конструкція пам’ятки є складнішими, ніж можна було оцінити до встановлення риштування. Після видалення вторинних розчинів підтвердилися попередні припущення, що об’єкт у минулому перенесли на нинішнє місце з іншої, невідомої локації. Також встановили, що частина елементів, зокрема лілія та обрамлення, виконані пізніше. Під час робіт виявили рештки оригінальних кольорових шарів. Відокремлені фрагменти рельєфу та обрамлення демонтовано та збережено», – повідомили в Інституті Polonika.

фото Інституту Polonika

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Стан рельєфу вимагав термінових рятувальних робіт. У липні там провели засідання комісії з консервації. Рельєф архангела мають очистити, продезінфікувати, зміцнити конструкцію та відновити ушкоджені ділянки. Зараз фахівці з’єднують відокремлені фрагменти рами та реконструюють її відсутні частини, а також заповнюють технічні ушкодження кам’яного рельєфу.

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Ще одним об’єктом, який зараз реставрують у Львові, є кам’яниця Вільчків на площі Ринок, 3, розташована поруч з Чорною кам’яницею. Її фасад вирізняється багатим кам’яним оздобленням, особливо на першому поверсі, має характерні скульптури атлантів та зображення міфологічних тварин. Поки тут розпочали попереднє очищення кам’яних елементів. Нижня частина будинку сильно заволожена, і фахівці мають знайти причину такого стану.

Кам’яниця Вільчків на площі Ринок, 3 (фото Інституту)

Реставрацію проводять за проєктом «Забуті пам’ятки Львова – I етап консервації скульптур у міському просторі», який реалізує Фонд «Фундаменти культури» та фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. Роботи контролює Інститут Polonika.