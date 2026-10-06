Керівництво ГУ Держпродспоживслужби організувало фіктивне навчання, а насправді продаж посвідчень трактористів

ДБР спільно з прокурорами викрили на хабарництві керівництво Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. За версією слідства, начальник головного управління Володимир Білик спільно з підлеглим начальником відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Романом Тетюком та керівником підконтрольної фірми заробляли на продажу посвідчень трактористів без навчання. Загалом у схемі були задіяні 10 фігурантів.

Як повідомили у вівторок, 6 жовтня, у ДБР та прокуратурі Львівщини, двоє керівників різних ланок ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області разом зі співзасновником місцевого товариства організували схему продажу посвідчень тракториста-машиніста під виглядом платних освітніх послуг. До схеми вони залучили п'ятьох спеціалістів Держпродспоживслужби, директора та методиста підконтрольного товариства.

За даними слідства, організатори заздалегідь розробили план маскування неправомірної вигоди під офіційну оплату за навчання.

«Для цього ще у січні 2026 року було зареєстровано підконтрольне товариство, співзасновником якого став один з організаторів. Отримавши ліцензію від Міністерства освіти і науки України, фірма офіційно надавала послуги з підготовки та підвищення кваліфікації трактористів-машиністів. Проте оплата насправді гарантувала абітурієнтам можливість не відвідувати заняття і безперешкодно отримати документи», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Правоохоронці з’ясували, що за безпосереднє функціонування фіктивного закладу відповідали директор товариства та методист. Вони подавали офіційні документи до МОН, а методист додатково наповнював сайт фірми фейковими даними про викладачів і вносив відомості про «студентів» до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Тоді як п’ятеро спеціалістів Держпродспоживслужби консультували керівництво товариства щодо оформлення документів, надавали шаблони для формування навчальних груп і допомагали підробляти договори оренди спецтехніки для створення видимості наявності навчальної бази.

Крім того, працівники фіктивного навчального закладу особисто підшуковували серед місцевих мешканців клієнтів, охочих купити посвідчення за 15 тис. грн.

При цьому діяло чітке правило: якщо хтось із абітурієнтів висловлював бажання реально ходити на заняття, його відраховували.

Підозри отримали 10 учасників схеми

«Фінальним етапом схеми була видача документів. Ті ж самі спеціалісти Держпродспоживслужби входили до складу екзаменаційних комісій і формально приймали теоретичні й практичні іспити. Не проводячи реальної перевірки знань, вони вносили до відомостей завідомо неправдиві дані про успішну здачу та ухвалювали рішення про видачу посвідчень», – додали в прокуратурі.

За оперативними даними, з червня до вересня 2026 року на рахунок підконтрольного товариства надійшло понад 1 млн грн від щонайменше 80 громадян.

Усім десятьом учасникам схеми повідомили про підозри в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у змові групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET, підозру в організації корупційної схеми отримали начальник головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Володимир Білик, начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Роман Тетюк та власник зареєстрованої вісім місяців тому фірми ТОВ «Виробничий освітньо-кваліфікаційний дорадчий центр “Лев”» Іван Струганів. Директором цієї фірми є Василь Петринець, який теж отримав підозру як співучасник.