Ярослава Ортинського затримали на хабарі у січні 2020 року

Галицький районний суд міста Львова повторно розглянув справу щодо затриманого на хабарі 300 доларів колишнього начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Ярослава Ортинського. Його визнали винним у зловживанні впливом, але звільнили від покарання у зв’язку зі завершенням термінів давності. Раніше за хабарництво суд призначив йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у січні 2020 року в одному з львівських кафе начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ярослав Ортинський одержав від підприємиці 300 доларів за сприяння в видачі акту про відповідність санітарним вимогам приміщення для стоматологічної клініки.

У суді Ярослав Ортинський свою вину не визнав. Він пояснював, що отримав гроші нібито для покриття витрат на його поїздку до Києва, коли допомагав підприємиці в отриманні ліцензії на стоматологічну практику, яку видає МОЗ.

У процесі повторного розгляду суд перекваліфікував статтю обвинувачення із одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ) на зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Суддя Олександр Кітов визнав Ярослава Ортинського винним у зловживанні впливом та призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Водночас вироком суду експосадовця звільнили від покарання у зв’язку із закінченням термінів давності.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Галицький районний суд в цій же справі визнав колишнього керівника управління обласної Держпродспоживслужби 59-річного Ярослава Ортинського винним у одержані хабара та призначив 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У січні 2024 року Львівський апеляційний суд скасував вирок та відправив справу на новий розгляд.