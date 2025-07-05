Суд звільнив від покарання затриманого на хабарі посадовця Держпродспожислужби
Галицький районний суд міста Львова повторно розглянув справу щодо затриманого на хабарі 300 доларів колишнього начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Ярослава Ортинського. Його визнали винним у зловживанні впливом, але звільнили від покарання у зв’язку зі завершенням термінів давності. Раніше за хабарництво суд призначив йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами справи, у січні 2020 року в одному з львівських кафе начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ярослав Ортинський одержав від підприємиці 300 доларів за сприяння в видачі акту про відповідність санітарним вимогам приміщення для стоматологічної клініки.
У суді Ярослав Ортинський свою вину не визнав. Він пояснював, що отримав гроші нібито для покриття витрат на його поїздку до Києва, коли допомагав підприємиці в отриманні ліцензії на стоматологічну практику, яку видає МОЗ.
У процесі повторного розгляду суд перекваліфікував статтю обвинувачення із одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ) на зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).
Суддя Олександр Кітов визнав Ярослава Ортинського винним у зловживанні впливом та призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Водночас вироком суду експосадовця звільнили від покарання у зв’язку із закінченням термінів давності.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Галицький районний суд в цій же справі визнав колишнього керівника управління обласної Держпродспоживслужби 59-річного Ярослава Ортинського винним у одержані хабара та призначив 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У січні 2024 року Львівський апеляційний суд скасував вирок та відправив справу на новий розгляд.