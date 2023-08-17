Ярослава Ортинського затримали після одержання хабаря в одному з львівських кафе

Галицький районний суд визнав колишнього керівника управління обласної Держпродспоживслужби 59-річного Ярослава Ортинського винним у одержані хабара та призначив 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Ярослав Ортинський був керівником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. 24 січня 2020 року його затримали на хабарі 300 доларів США. За версією слідства, за винагороду Ярослав Ортинський обіцяв підписати акт огляду приміщення, в якому місцеві стоматологи планували відкрити лікувальний кабінет. Хабарника затримали у кафе у Львові одразу після передачі грошей. Під час особистого обшуку посадовець не зміг пояснити походження 300 доларів, які були в кишені його верхнього одягу.

У суді Ярослав Ортинський провину не визнав та заявив, що отримав гроші для покриття витрат на його поїздку до Києва, коли допомагав підприємиці в отриманні ліцензії на стоматологічну практику, яку видає Міністерство охорони здоров’я.

Підприємиця в суді розповіла, що знала посадовця з 2019 року. У січні 2020 року вона зустрілась з ним у кафе й повідомила, що планує відкрити стоматологічну клініку та запитала, яка процедура. Ярослав Ортинський пояснив, що необхідно обстежити приміщення під клініку і після цього отримати ліцензію. Із розмови вона вирішила, що знайомий посприяє у пришвидшенні процесів і натякнув, що йому потрібно віддячити. На запитання, чи 300 доларів буде достатньо, він погодився.

Після цього до неї звернулись співробітники поліції й запропонували співробітництво. Вона погодилась і написала заяву про вимагання у неї грошей. Згодом працівники Держпродспоживслужби обстежили приміщення під майбутню стоматклініку й 24 січня підприємиця отримала відповідний акт. Невдовзі вона зустрілась із посадовцем, що віддячити, де їх і затримали поліцейські.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віталій Радченко визнав Ярослава Ортинського винним у хабарництві за ч. 3 ст. 368 та призначив 5 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що в січні 2020 року слідчі на хабарі затримали підлеглу Ярослава Ортинського. Їй інкримінують 10 тис. грн хабаря від тієї ж підприємиці. Розгляд цієї справи ще триває в суді.