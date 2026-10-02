Скульптури знайшли на місці давнього цвинтаря

Студенти львівського коледжу ім. Труша відреставрують понищені скульптури, які можуть бути роботами відомого львівського митця. Три фігури Богородиці знайшли на місці старого цвинтаря біля вулиць Мазепи та Топольної. Про це 2 жовтня розповіли на сторінці Офісу охорони культурної спадщини.

Реставратор каменю та викладач коледжу імені Івана Труша Юрій Кочмар звернувся до Офісу охорони культурної спадщини з пропозицією дослідити скульптуру Богородиці на місці, де колись був цвинтар. У результаті вдалося віднайти одразу три фігури.

«Я побачив ручку, яка стирчала із землі. Коли ми почали відкопувати, з’ясувалося, що це ціла скульптура, хоч і без голови, а поруч лежала нижня частина ще однієї. Як реставратор я не міг пройти повз. Звернув увагу, що це робота професійного майстра. Шкода було їх залишати в такому стані», – розповів ZAXID.NET Юрій Кочмар.

Скульптура була в землі, лише одну руку було помітно (фото Юрія Кочмара)

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За словами реставратора, це надробки початку XX ст., інскрипційні написи на гробівцях вигравірувані латинкою. Всі скульптури мають відбиті голови, а одна розколена навпіл. Ймовірно, це наслідки радянського вандалізму.

«Попри значні пошкодження, вони зберегли ознаки майстерного виконання. А авторські підписи на окремих скульптурах можуть допомогти встановити їхнє походження. Є припущення, що скульптури можуть бути роботами львівського митця Людвіка Макольондри. Однак це ще потрібно підтвердити фаховими дослідженнями та архівними матеріалами», – розповідають в Офісі охорони культурної спадщини.

Підпис на скульптурі дає підказку авторства

За допомогою працівників ЛКП «Муніципальна обрядова служба» скульптури перевезли до майстерень коледжу. Тут їх під керівництвом викладачів реставруватимуть студенти в якості дипломних робіт.

1 жовтня фахівці KARP Restorer провели воркшоп із лазерного очищення каменю. Студенти випробували цю технологію на фігурах з цвинтаря. Давні скульптури детальніше дослідять і відповідно до їхнього стану виберуть методи реставраційних робіт. Після завершення реставрації скульптури повернуть на свої місця.

фото зі сторінки Офісу охорони культурної спадщини

Як пише краєзнавчий сайт «Фотографії старого Львова», Замарстинівське кладовище біля нинішніх вулиць Мазепи та Топольної виникло ще наприкінці ХІХ століття як стихійне місце поховань, але офіційною датою заснування кладовища вважають 1917 рік. У середині 1950-х років його закрили, на цій території збудували школу №81 та гаражі. За словами реставратора, там ще збереглося близько 12 надгробків. Для відновлення обрали ті, що були в найбільш занедбаному стані.