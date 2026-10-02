A7 створив молдовський олігарх-втікач Ілан Шор

США запровадили санкції проти російської платіжної системи A7, яку використовували для проведення платежів, пов'язаних із постачанням для російської армії. Американська влада також звинувачує мережу в допомозі Ірану та іншим підсанкційним структурам в обході західних обмежень. Рішення Міністерства фінансів США оголосили 1 жовтня.

Воно передбачає блокування всіх активів A7 у Сполучених Штатах. Американським громадянам і компаніям заборонили проводити операції не лише безпосередньо з A7, а й з її субагентами. Мережа фінансової розвідки Мінфіну США FinCEN також запропонувала заборонити перекази коштів за участю субагентів A7.

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У Вашингтоні представили ці заходи як частину операції Economic Outcast, спрямованої на фінансову інфраструктуру Ірану та інших держав і структур, які обходять санкції.

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«Мінфін руйнує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні гроші та підривати цілісність світової фінансової системи», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як A7 пов'язана з російськими військовими поставками

A7 створив молдовський олігарх-втікач Ілан Шор, який перебуває під санкціями, за підтримки російського державного «Промсвязьбанку». Цей банк тісно пов'язаний з оборонною промисловістю РФ і також перебуває під санкціями США.

Платіжну систему Кремль просував як альтернативу західній фінансовій інфраструктурі, доступ до якої для Росії суттєво обмежили після початку повномасштабної війни проти України.

Американський Мінфін заявив, що субагенти A7 становлять основу операційної структури мережі. За даними відомства, їх використовували як механізм для обходу санкцій та відмивання грошей , пов'язаних із російськими фінансами.

Через цю інфраструктуру, зокрема, проводили платежі, пов'язані з російськими військовими закупівлями. Водночас американська влада заявляє, що мережею користувалися й інші порушники санкцій, зокрема структури, пов'язані з Іраном.

Масштаби діяльності платіжної системи раніше досліджувала Financial Times. За даними видання, через міжнародну банківську систему A7 провела понад 6,9 млрд доларів. Серед банків, через які проходили операції, називали Standard Chartered і Citigroup. Для проведення платежів, за даними розслідування, використовували мережу підставних компаній та підроблені документи.

З кінця 2024 року до серпня 2025 року журналісти виявили близько 100 компаній, які здійснювали платежі через цю мережу. Ще щонайменше стільки ж фігурували у відповідних документах. Найбільше таких компаній було зареєстровано в Гонконзі – 87, та Об'єднаних Арабських Еміратах – 61. Також вони діяли у Киргизстані та Індонезії.

Сам Ілан Шор під час вересневої конференції за участю російського диктатора Владіміра Путіна заявляв, що A7 щодня обробляє від 1500 до 2000 транзакцій. За його словами, лише за десять місяців через платформу пройшло 7,5 трлн рублів – близько 91,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 17 вересня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про санкції проти росії та Ірану, який раніше схвалив Сенат. За документ проголосували 262 конгресмени, проти – 159. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які імпортують російські енергоносії або допомагають росії обходити санкції. Також пропонується посилити обмеження щодо російських посадовців, банків і так званого тіньового флоту.