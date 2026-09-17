Законопроєкт підтримали 262 конгресмени

У середу, 17 вересня, палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Законопроєкт мають передати на підписав президенту США Дональду Трампу, йдеться на сайті американського Конгресу.

Законопроєкт Ліндсі Грема підтримали 262 конгресмени, ще 159 виступили проти нього. Сенат підтримав законопроєкт ще у серпні 2026 року.

Закон передбачає дозвіл для президента США запроваджувати мита до 100% проти країн, які імпортують російські енергоносії чи допомагають Росії обходити санкції. Документ також передбачає посилення санкційних обмежень проти російських посадовців, банків та тіньового флоту.

«Законопроєкт забороняє експорт, реекспорт або передачу всередині країни до Росії або в Росію будь-яких енергоносіїв або енергетичних продуктів, вироблених у США; здійснення громадянами США нових інвестицій у Росії або купівлю російського суверенного боргу; та торгівлю цінними паперами російських державних організацій, що належать, контролюються або афілійовані з урядом, на національних фондових біржах США», – йдеться у пояснювальному дописі Конгресу до законопроєкту.

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Крім того, проєкт продовжує до 2031 року санкції проти Ірану.

Нагадаємо, законопроєкт про санкції розробили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. У липні сенатори помʼякшили деякі положення закону, а після раптової смерті Ліндсі Грема Сенат підтримав законопроєкт. До слова, вже після смерті сенатора Дональд Трамп заявив, що Грем хотів би додати до документа положення про санкції проти Ірану та «Хезболли».

Зазначимо, перша редакція законопроєкту передбачала можливість запровадження мит щодо понад 60 країн та тарифи до 500% щодо країн імпортерів російської нафти та газу. Водночас у погодженій Трампом версії документа йдеться про тарифи від 0% до 100%.