Нову стратегію розглядають попри минулорічні заяви Трампа про неможливість співпраці з РФ до завершення війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість підписати з Росією певні бізнес-угоди до того, як та припинить війну проти України. Таким чином США хочуть «підтвердити свої добрі наміри» та заохотити Москву до припинення бойових дій, повідомила 17 вересня газета The New York Times із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники NYT розповіли, що угоди з Росією до завершення російсько-української війни вважають можливими, оскільки їхнє укладання засвідчило, що «США серйозно говорять про перезавантаження відносин з Росією». Джерела видання зазначають, що Білий дім хочу створити «більше стимулів» для російських бізнесменів, щоб підштовхнути керівництво Росії до миру.

На думку американських посадовців, деякі цікаві для Росії економічні угоди зі США могли б «переконати антиамериканських "яструбів" довкола Путіна, що Трамп справді хоче будувати нові відносини з Росією». Про які саме угоди йдеться, наразі невідомо. Зазначається, що під час візиту спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, за словами російської влади, обговорювалися «економічні питання та потенційні взаємно вигідні російсько-американські проєкти».

Зазначимо, у 2025 році президент Дональд Трамп заявив перед зустріччю з Владіміром Путіним, що Росія хотіла б економічно співпрацювати зі США, але угод не укладатимуть, доки не врегулюють війну.

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Нова стратегія зʼявилася після того, як Україна чітко дала зрозуміти, що не приставатиме на вимогу Росії здати без бою неокуповану частину Донеччини. Нагадаємо, у 13 вересня Джаред Кушнер заявив, що небажання України до територіальних поступок головною перепоною для мирної угоди.