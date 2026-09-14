Весілля Дональда Трампа-молодшого

Російський олігарх Умар Кремльов, якого вважають близьким до Кремля та диктатора Владіміра Путіна, профінансував частину витрат на весілля Дональда Трампа-молодшого, старшого сина президента США. Про це йдеться у розслідуванні ProPublica, автори якого посилаються на документи та інтерв’ю з обізнаними джерелами.

За інформацією журналістів, Кремльов витратив на організацію весілля сотні тисяч доларів. Серед іншого, він оплатив оренду одного з приватних островів та інші значні витрати, зокрема організацію феєрверків. Гроші на весільні витрати надходили від компанії з Дубаю, пов’язаної з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює Кремльов. Організація неодноразово опинялася в центрі скандалів.

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Сам російський олігарх також був присутній на весіллі Трампа-молодшого. За даними ProPublica, він перебував серед великої групи російськомовних гостей, чия присутність привертала увагу інших запрошених.

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Представник Трампа-молодшого не став заперечувати інформацію про фінансування. Він заявив, що Кремльов є особистим другом сина президента США. За його словами, вони познайомилися через спільного знайомого зі світу полювання, а згодом зблизилися через спільний інтерес до активного відпочинку та боксу.

IBA, яку очолює Кремльов, раніше фінансувалася російською державною енергетичною компанією «Газпром».

У пресслужбі Кремльова також підтвердили, що між ним і Трампом-молодшим існують дружні стосунки. Там заявили, що вони вперше зустрілися кілька років тому. Водночас представники олігарха запевнили, що він ніколи не обговорював політичних питань із жодним зі своїх американських друзів і знайомих.

Нагадаємо, ще у 2021 році колишній агент КДБ Юрій Швець заявляв, що радянські та згодом російські спецслужби протягом близько 40 років намагалися вербувати Дональда Трампа. За його словами, Трамп був готовий поширювати антизахідні наративи.