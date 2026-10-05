У новому випуску проєкту «Свій у місті» перевірили інклюзивність ландшафтного парку «Знесіння» та Шевченківського гаю. Головним героєм серії став ветеран Роман Онучко, який пересувається на протезі.

Разом із ведучою Катериною Кіт-Садовою випробування на витривалість проходив пацієнт реабілітаційного центру UNBROKEN Роман Онучко, який отримав поранення на Курському напрямку. Він є співавтором та актором вистави «Директор ліфта» та гравцем у петанк.

Під час прогулянки парком «Знесіння» учасники проєкту перевіряли, як ходити з протезом по дрібному гравію, чи є на крутих схилах необхідні поручні та чи вистачає лавок для відпочинку. Окрім того, вони відвідали «Домівку врятованих тварин» та випробували новий інклюзивний спортивний майданчик, де зіграли в петанк.

Другою локацією став Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, де перевірили доступність стежок біля старовинних музейних хат, а також облаштування нового візит-центру, його інклюзивної вбиральні та кавʼярні.

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Головною метою проєкту є привернути увагу до «невидимого» боку інклюзивності, адже пересування на протезі вимагає постійної концентрації, балансу та фізичних зусиль навіть під час звичайної прогулянки парком.