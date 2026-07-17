ZAXID.NET разом із ютуб-каналом Lviv24 запускає соціальний проєкт «Свій у місті», який досліджує, наскільки місто є доступним для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Його мета – показати безбар’єрність не через звіти чи статистику, а через реальний досвід ветеранів та людей з інвалідністю під час звичайних міських маршрутів.

«Цей проєкт – це не просто відеоблог. Це спроба подивитися на рідне місто очима людей, для яких звичайний бордюр може стати серйозною перешкодою», – розповідає соціальна працівниця центру UNBROKEN Катерина Кіт-Садова.

Героєм першого випуску став Олександр Март на позивний «Березень» – чинний військовослужбовець підрозділу «Вовки Да Вінчі», який нині проходить реабілітацію в центрі UNBROKEN. Поранення він отримав на Покровському напрямку, а вже в грудні 2025 року потрапив до Львова на лікування. Разом із командою проєкту він вирушив до історичного центру Львова, щоб перевірити, наскільки місто є зручним для самостійного пересування людини на колісному кріслі.

Під час маршруту команда протестувала:

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● доступність інклюзивного таксі та час його очікування;

● можливість пересування історичною бруківкою;

● доступність аптек, магазинів, закладів харчування та громадських вбиралень у центральній частині міста.

«Для мене це історія про гідність. Ми бачимо контрасти: є бізнеси, які вже стали доступнішими, але залишаються й архітектурні бар'єри. Водночас безбар’єрність — це не лише про пандуси. Це також про повагу, готовність допомогти й створити умови, у яких людина почуватиметься своєю у власному місті», – каже Катерина Кіт-Садова.

Автори проєкту зазначають, що «Свій у місті» має на меті не лише привернути увагу до існуючих проблем, а й показати позитивні приклади змін та мотивувати місто, бізнес і громаду робити Львів доступнішим для всіх.