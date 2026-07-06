Яхту випробували на озері Сірка біля Яворова

Ветерани, що перебувають на реабілітації у львівському центрі Unbroken, власноруч збудували яхту і вперше спустили її на воду. Судно символічно назвали «Надія», а таке дозвілля стало одним з елементів відновлення пацієнтів. Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО.

Перший вихід яхти на воду відбувся на озері Сірка біля Яворова.

Ідея створити власне вітрильне судно виникла після рекреаційної поїздки, під час якої пацієнти Центру познайомилися з вітрильним спортом. Нове захоплення настільки їх зацікавило, що вони вирішили самостійно побудувати яхту. До роботи над нею долучилися понад 35 захисників, які проходять реабілітацію.

Ініціатором проєкту став 34-річний пацієнт Центру Unbroken Руслан Кухта. Він понад два роки захищав Україну на сході, отримав важке поранення ноги, однак лікарям вдалося зберегти кінцівку. Під час реабілітації військовий запропонував обʼєднати побратимів навколо спільної справи.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми створювали цей проєкт, щоб хлопці не сиділи в палатах, а могли долучитися до спільної справи і відчути дух побратимства. Саме тому яхта отримала назву "Надія" – як символ віри у світле майбутнє, у відновлення після травм і можливість знайти себе в нових життєвих реаліях», – наголосив Руслан Кухта.

Ветерани пливують на власноруч змайстрованій яхті (фото Центру)

Перший спуск яхти на воду став підсумком кількох місяців спільної роботи. Проєкт реалізували спільно з компанією Nestlé Україна.

Реабілітаційний центр Unbroken входить до складу Першого медичного обʼєднання Львова та спеціалізується на лікуванні, протезуванні й реабілітації військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни.

Нагадамо, ветеранам допоміг будувати яхту Володимир Анохін. Роботи розпочали торік.