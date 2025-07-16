До будівництва яхти долучилися 30 військових з різних куточків країни

Військові, які проходять реабілітацію у центрі Unbroken, самотужки будують яхту, яку незабаром планують випробувати на озері Сірка неподалік Яворова. Ініціатива збудувати судно належить 33-річному військовому Русланові Кухті. Захисник понад два роки воював на сході країни та отримав осколкове поранення ноги.

«Ідея виникла на одному з заходів на озері Сірка. До нас прийшов Володимир Анохін і розповів, що займається будівництвом човнів. Він запитав, чи нам не було б цікаво долучитися до такої роботи. Вирішили, що зручніше організувати все тут, біля лікарні, щоб хлопці мали змогу долучитися до проєкту у вільний час», – сказав Руслан Кухта.

Військовий зазначив, що з матеріалами для будівництва допоміг Володимир Анохін. Над проєктом почали працювати у лютому 2025 року. До створення долучилися приблизно 30 військових. За словами Руслана Кухти, яхту планують добудувати до кінця липня.

«Це можливість допомогти хлопцям розвіятися і перемкнутися, відійти від неправильних думок. У нас є Василь з Ковеля. У нього подвійна висока ампутація. Він приїхав, зіскочив з колісного крісла, заліз під човен й попросив шурупокрут. Він дуже захопився процесом», – розповів Руслан Кухта.

На будівництво човна потрібно ще кілька тижнів. Фото ZAXID.NET

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у Львові створюють ветеранський яхт-клуб Unbroken.

«Це частина міської політики — створювати ветеранські клуби для кожного виду спорту. Перший човен, який зараз роблять військові, спуститься на Сірку й з серпня возитиме ветеранів, їхніх рідних та друзів. Є думка зробити другий такий човен на Глинну-Наварію. Сам процес творення він об'єднує. Ми підтримуємо всі ветеранські клуби фінансово, даємо приміщення. Ідею можна придумати, а от зробити її системою складно. І наше завдання як міста, підтримати це», – сказав Андрій Садовий.

32-річний Кирило з Кривого Рогу є військовослужбовцем 63 бригади. У травні він отримав порання, через яке йому довелося ампутувати ногу. Місяць тому Кирило потрапив на лікування до Unbroken.

«Руслан створив чат, де запрошував охочих долучитися до такого творчого задуму як побудова яхти. Я долучився, коли вже була основна конструкція. Допомагав підфарбовувати, випилювати, робив дуже різне. Такого досвіду у мене не було. Ми збираємось тут щодня по кілька годин. На мою думку, це терапія, можливість працювати й не думати, що життя закінчилося через поранення. Ти тут свій серед своїх», – розповів Кирило.

Військові щоденно долучаються до роботи над проєктом. Фото ZAXID.NET

Військовий з Черкас, 47-річний Василь, до повномасштабного вторгнення працював у польському місті Щецин, де будував повнорозмірні судна. Через поранення, яке він отримав 2 лютого, захисникові ампутували ногу.

«У перший день війни я пішов у військкомат, мобілізувався і служив у 118 та 121 бригадах. На службі я спочатку займався доставкою вантажів, а порання отримав під час евакуації. Був водієм еваку й наїхав на міну. Місяць тому мене протезували. Зараз намагаюсь навчитися ходити, поки не дуже, але намагаюсь. Я просто побачив, що хлопці займаються і вирішив долучитися, бо це цікаво й дає можливість не дає сидіти в палаті», – говорить Василь.

Він додає, що човном від Unbroken можна плавати на мілководді. Цей тип човна називається швертбот, бо працює за допомогою шверта, й дозволяє висадку на берег.