40-річний ветеран і після важкого поранення самостійно водить автомобіль

40-річний мешканець Новояворівська Микола Шот, який внаслідок мінометного обстрілу втратив обидві руки та ноги, самостійно водить автомобіль. Навіть чотири ампутації не завадили ветерану повернутися до однієї зі своїх улюблених справ.

Водійський стаж Миколи – 20 років. І для нього було надважливо навіть після такої важкої травми знову сісти за кермо. Аби це стало можливим, протезист Центру Unbroken Олесь Солодуха доповнив адаптивне авто пацієнта спеціальними елементами на кермі та дверях, повідомили у Центрі.

«Я більше ні від кого не залежу. Можу їхати туди, куди мені потрібно, і не просити нікого про сторонню допомогу», – каже ветеран.

Перша поїздка та перші враження Миколи Шота

Авто для ветерана, повідомили у Центрі, купили завдяки благодійному забігу у його рідному місті Новояворівську, під час якого організаторам та доброчинцям вдалося зібрати 450 тисяч грн.