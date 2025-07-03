Інститут документування і взаємодії (INDEX) запустив ветеранську стипендію, що підтримає бійців ЗСУ із досвідом у культурній або академічній галузі. Стипендія покликана допомогти їм переосмислити й задокументувати досвід російської війни через дослідницькі або мистецькі практики. Подати заявки на участь можна до 11 липня через гугл-форму.

Як повідомили ZAXID.NET в INDEX, пілотна програма триватиме з вересня до листопада 2025 року у Львові. Впродовж трьох місяців стипендіат або стипендіатка працюватиме над власним проєктом, що фіксує досвід служби в Збройних Силах України у формі візуального мистецтва, літератури, фотографії, кіно чи наукового дослідження.

Метою програми є допомога ветеранам у поверненні до цивільного життя та професійного кола та глибше осмислити досвід війни.

«Пам’ять про досвіди цієї війни мають формувати ті, хто долучилися до війська та зробив нашу роботу й життя ще на кілька років можливими», — коментує цінність ініціативи керівниця INDEX Саша Довжик.

До участі запрошуються ветерани й ветеранки ЗСУ, які працювали в культурній чи академічній галузях, планують повернутися до цивільної професійної діяльності та мають ідею для проєкту, який можна втілити за час стипендії. Стипендіати отримають на втілення проєкту 1200 доларів, можливість безкоштовно жити в центрі Львова на період проєкту й доступ до робочого простору в офісі INDEX.

До відбіркової комісії стипендії входять фахівці й фахівчині культурної галузі, серед яких культурний менеджер Юрій Вовкогон, кураторка й есеїстка Альона Каравай, засновниця Львівського муніципального артцентру Ляна Мицько, директорка INDEX Саша Довжик і програмна координаторка INDEX Олеся Яремчук.

Дедлайн подачі заявки – 11 липня 2025 року. Податися на стипендію можна за посиланням. Оголошення результатів відбору відбудеться до 21 липня 2025 року.

INDEX – це культурно-дослідницька інституція у Львові, що об’єднує ініціативи документування війни та налагоджує міжнародну взаємодію в галузях культури й гуманітаристики. Раніше INDEX ​​у партнерстві з Українським ПЕН запустив стипендію імені Вікторії Амеліної для українських і закордонних письменників, які працюють в напрямі документального письма, а також резиденції для дослідників і дослідниць, залучених у документування українських досвідів у контексті російської війни.