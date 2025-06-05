У застосунку «Дія» діти захисників та захисниць почали отримувати сповіщення про можливість компенсації вартості навчання за контрактом, перші сповіщення отримали діти ветеранів. Міносвіти оприлюднили покрокову інструкцію, хто може отримати компенсацію та як це зробити.

Перші 1000 сповіщень у застосунку «Дія» надійшли студентам-випускникам бакалаврату та магістратури, щоб вони змогли отримати компенсацію вартості навчання ще до кінця 2025 року. У МОН повідомляють, що сповіщення надсилають поетапно.

Після отримання сповіщення потрібно підтвердити сертифікат на допомогу в застосунку протягом 20 днів. Лише після цього гроші надійдуть на рахунок закладу освіти, який поверне сплачені раніше кошти за навчання здобувачам освіти протягом 6 місяців.

Якщо ви ще не отримали сповіщення, потрібно:

уточнити у вашому закладі освіти чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;

подати до закладу документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження дитини та витяг з ЄДРВВ).

Якщо ви вже подали документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, то очікуйте сповіщення.

Хто має право на компенсацію вартості навчання?

Компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:

члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.

Для дітей ветеранів і ветеранок: покрокова інструкція:

Перевірити в адміністрації, чи бере заклад участь у проєкті.

Подати до закладу документи, що підтверджують статус (посвідчення члена родини загиблого захисника або захисниці, свідоцтво про народження та УБД батька/матері чи витяг з ЄДРВВ).

Отримати сповіщення в застосунку «Дія».

Підтвердити сертифікат на отримання допомоги в застосунку протягом 20 календарних днів.

Після підтвердження кошти автоматично надійдуть на рахунок закладу освіти.

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