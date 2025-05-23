Головний корпус «Львівської політехніки»

Національний університет «Львівська політехніка» затвердив вартість навчання для вступників на бакалаврат у 2025 році. Мінімальна вартість становить 36,3 тис. грн, а максимальна – 69,9 тис. грн за один рік навчання на денній формі бакалаврату.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у ЛНУ імені Івана Франка.

Найдорожчою спеціальністю у «Львівській політехніці» для першокурсників у 2025/2026 навчальному році є «Системи штучного інтелекту» (69,9 тис. грн), а найдешевшими – «Функціональність залізничного транспорту», «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» (36,3 тис. грн).

До спеціальностей, для яких рік навчання вартує понад 56 тис. грн, відносяться: «Інженерія програмного забезпечення», «Міжнародні відносини», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Журналістика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та інші.

Вартість навчання на першому курсі «Львівської політехніки» у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Публічне управління та адміністрування – 56,8 тис. грн

Інтер'єр та просторовий дизайн – 49,5 тис. грн

Візуальний дизайн – 49,5 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація – 44,8 тис. грн

Архітектура та містобудування – 49,5 тис. грн

Будівництво та цивільна інженерія – 38,9 тис. грн

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 38,9 тис. грн

Пожежна безпека – 38,9 тис. грн

Геоконсалтинг та моніторинг Землі – 38,9 тис. грн

Геоаналітика – 45,4 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 38,9 тис. грн

Інженерія геоінформаційних систем – 38,9 тис. грн

Цифрові технології в точному землеробстві – 38,9 тис. грн

Культурна спадщина: використання та промоція – 38,9 тис. грн

Соціальні комунікаціїї та інформаційна діяльність – 38,9 тис. грн

Міжнародні відносини – 56,8 тис. грн

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Соціологія та розвиток людських ресурсів – 45,4 тис. грн

Соціальна робота – 38,9 тис. грн

Соціальне забезпечення­ – 38,9 тис. грн

Економіка, цифрова економіка – 56,8 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – 56,8 тис. грн

Облік і оподаткування – 56,8 тис. грн

Фінанси, банківська справа та страхування – 56,8 тис. грн

Менеджмент – 56,8 тис. грн

Адміністрування міжнародного бізнесу – 56,8 тис. грн

Маркетинг – 56,8 тис. грн

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 38,9 тис. грн

Системи енергетики сталого розвитку – 38,9 тис. грн

Атомна енергетика – 38,9 тис. грн

Теплоенергетика – 38,9 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології – 38,9 тис. грн

Прикладне матеріалознавство – 38,9 тис. грн

Робототехнічні системи та технології машинобудівного виробництва – 38,9 тис. грн

Ливарні технології – 38,9 тис. грн

Машинобудування – 38,9 тис. грн

Безпілотні літальні апарати – 38,9 тис. грн

Функціональність залізничного транспорту – 36,3 тис. грн

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті – 36,3 тис. грн

Автомобільний транспорт – 45 тис. грн

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 50 тис. грн

Графічний дизайн – 49,5 тис. грн

Книжкова та станкова графіка, реставрація – 44,8 тис. грн

Інформаційна, бібліотечна, архівна та книжкова справа – 38,9 тис. грн

Рекламні та ПР-комунікації – 56,8 тис. грн

Видавнича справа та медіакомунікації – 56,8 тис. грн

Менеджмент підприємств інформаційної сфери – 56,8 тис. грн

Маркетинг у інформаційній сфері – 56,8 тис. грн

Інформаційні системи і цифрові технології – 49,5 тис. грн

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси друкарського виробництва – 38,9 тис. грн

Інженерія обладнання друкарства – 38,9 тис. грн

Мультимедійні видавничо-поліграічні технології – 38,9 тис. грн

Філологія (Прикладна лінгвістика) – 45,4 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 59,5 тис. грн

Обчислювальний інтелект смарт-систем – 56,8 тис. грн

Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв – 56,8 тис. грн

Системи віртуальної реальності – 49,5 тис. грн

Системи штучного інтелекту – 69,9 тис. грн

Системний аналіз – 49,5 тис. грн

Управління ІТ продуктами – 49,5 тис. грн

Розподілені інформаційні системи та технології – 49,5 тис. грн

Видавництво та поліграфія – 39,2 тис. грн

Системна інженерія (Інтернет речей) – 56,8 тис. грн

Комп'ютерна інженерія – 49,5 тис. грн

Кібербезпека – 56,8 тис. грн

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 38,9 тис. грн

Інформаційно-комунікаційні системи – 49,5 тис. грн

Електроніка – 38,9 тис. грн

Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем – 38,9 тис. грн

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології – 38,9 тис. грн

Мікро- та наносистеми Інтернету речей – 38,9 тис. грн

Авіоніка – 38,9 тис. грн

Біомедична інженерія (інтернет речей) – 38,9 тис. грн

Професійна освіта (Цифрові технології) – 38,9 тис. грн

Психологія – 49,5 тис. грн

Журналістика – 56,8 тис. грн

Право – 56,8 тис. грн

Середня освіта (Математика, Інформатика) – 38,9 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 38,9 тис. грн

Комп'ютерна математика та аналіз даних – 38,9 тис. грн

Прикладна математика та інформатика – 45,4 тис. грн

Фінансовий інжиніринг – 45,4 тис. грн

Підприємництво та торгівля – 56,8 тис. грн

Екологія – 38,9 тис. грн

Природоохоронні інформаційні системи – 38,9 тис. грн

Готельно-ресторанна справа – 56,8 тис. грн

Туризм та рекреація – 56,8 тис. грн

Охорона праці – 38,9 тис. грн

Цивільна безпека – 38,9 тис. грн

Харчова хімія та експертиза – 38,9 тис. грн

Хімічні технології та інженерія – 38,9 тис. грн

Харчові технології – 38,9 тис. грн

Гірництво та нафтогазові технології – 38,9 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 38,9 тис. грн

Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення – 38,9 тис. грн

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.