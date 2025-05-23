«Львівська політехніка» затвердила вартість навчання для вступників у 2025 році
Національний університет «Львівська політехніка» затвердив вартість навчання для вступників на бакалаврат у 2025 році. Мінімальна вартість становить 36,3 тис. грн, а максимальна – 69,9 тис. грн за один рік навчання на денній формі бакалаврату.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у ЛНУ імені Івана Франка.
Найдорожчою спеціальністю у «Львівській політехніці» для першокурсників у 2025/2026 навчальному році є «Системи штучного інтелекту» (69,9 тис. грн), а найдешевшими – «Функціональність залізничного транспорту», «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» (36,3 тис. грн).
До спеціальностей, для яких рік навчання вартує понад 56 тис. грн, відносяться: «Інженерія програмного забезпечення», «Міжнародні відносини», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Журналістика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та інші.
Вартість навчання на першому курсі «Львівської політехніки» у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Публічне управління та адміністрування – 56,8 тис. грн
- Інтер'єр та просторовий дизайн – 49,5 тис. грн
- Візуальний дизайн – 49,5 тис. грн
- Образотворче мистецтво та реставрація – 44,8 тис. грн
- Архітектура та містобудування – 49,5 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 38,9 тис. грн
- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 38,9 тис. грн
- Пожежна безпека – 38,9 тис. грн
- Геоконсалтинг та моніторинг Землі – 38,9 тис. грн
- Геоаналітика – 45,4 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 38,9 тис. грн
- Інженерія геоінформаційних систем – 38,9 тис. грн
- Цифрові технології в точному землеробстві – 38,9 тис. грн
- Культурна спадщина: використання та промоція – 38,9 тис. грн
- Соціальні комунікаціїї та інформаційна діяльність – 38,9 тис. грн
- Міжнародні відносини – 56,8 тис. грн
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- Соціологія та розвиток людських ресурсів – 45,4 тис. грн
- Соціальна робота – 38,9 тис. грн
- Соціальне забезпечення – 38,9 тис. грн
- Економіка, цифрова економіка – 56,8 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 56,8 тис. грн
- Облік і оподаткування – 56,8 тис. грн
- Фінанси, банківська справа та страхування – 56,8 тис. грн
- Менеджмент – 56,8 тис. грн
- Адміністрування міжнародного бізнесу – 56,8 тис. грн
- Маркетинг – 56,8 тис. грн
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 38,9 тис. грн
- Системи енергетики сталого розвитку – 38,9 тис. грн
- Атомна енергетика – 38,9 тис. грн
- Теплоенергетика – 38,9 тис. грн
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології – 38,9 тис. грн
- Прикладне матеріалознавство – 38,9 тис. грн
- Робототехнічні системи та технології машинобудівного виробництва – 38,9 тис. грн
- Ливарні технології – 38,9 тис. грн
- Машинобудування – 38,9 тис. грн
- Безпілотні літальні апарати – 38,9 тис. грн
- Функціональність залізничного транспорту – 36,3 тис. грн
- Організація перевезень і управління на залізничному транспорті – 36,3 тис. грн
- Автомобільний транспорт – 45 тис. грн
- Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 50 тис. грн
- Графічний дизайн – 49,5 тис. грн
- Книжкова та станкова графіка, реставрація – 44,8 тис. грн
- Інформаційна, бібліотечна, архівна та книжкова справа – 38,9 тис. грн
- Рекламні та ПР-комунікації – 56,8 тис. грн
- Видавнича справа та медіакомунікації – 56,8 тис. грн
- Менеджмент підприємств інформаційної сфери – 56,8 тис. грн
- Маркетинг у інформаційній сфері – 56,8 тис. грн
- Інформаційні системи і цифрові технології – 49,5 тис. грн
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси друкарського виробництва – 38,9 тис. грн
- Інженерія обладнання друкарства – 38,9 тис. грн
- Мультимедійні видавничо-поліграічні технології – 38,9 тис. грн
- Філологія (Прикладна лінгвістика) – 45,4 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 59,5 тис. грн
- Обчислювальний інтелект смарт-систем – 56,8 тис. грн
- Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв – 56,8 тис. грн
- Системи віртуальної реальності – 49,5 тис. грн
- Системи штучного інтелекту – 69,9 тис. грн
- Системний аналіз – 49,5 тис. грн
- Управління ІТ продуктами – 49,5 тис. грн
- Розподілені інформаційні системи та технології – 49,5 тис. грн
- Видавництво та поліграфія – 39,2 тис. грн
- Системна інженерія (Інтернет речей) – 56,8 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 49,5 тис. грн
- Кібербезпека – 56,8 тис. грн
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 38,9 тис. грн
- Інформаційно-комунікаційні системи – 49,5 тис. грн
- Електроніка – 38,9 тис. грн
- Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем – 38,9 тис. грн
- Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології – 38,9 тис. грн
- Мікро- та наносистеми Інтернету речей – 38,9 тис. грн
- Авіоніка – 38,9 тис. грн
- Біомедична інженерія (інтернет речей) – 38,9 тис. грн
- Професійна освіта (Цифрові технології) – 38,9 тис. грн
- Психологія – 49,5 тис. грн
- Журналістика – 56,8 тис. грн
- Право – 56,8 тис. грн
- Середня освіта (Математика, Інформатика) – 38,9 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 38,9 тис. грн
- Комп'ютерна математика та аналіз даних – 38,9 тис. грн
- Прикладна математика та інформатика – 45,4 тис. грн
- Фінансовий інжиніринг – 45,4 тис. грн
- Підприємництво та торгівля – 56,8 тис. грн
- Екологія – 38,9 тис. грн
- Природоохоронні інформаційні системи – 38,9 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа – 56,8 тис. грн
- Туризм та рекреація – 56,8 тис. грн
- Охорона праці – 38,9 тис. грн
- Цивільна безпека – 38,9 тис. грн
- Харчова хімія та експертиза – 38,9 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 38,9 тис. грн
- Харчові технології – 38,9 тис. грн
- Гірництво та нафтогазові технології – 38,9 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 38,9 тис. грн
- Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення – 38,9 тис. грн
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.