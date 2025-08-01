Київський університет імені Вадима Гетьмана затвердив вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності у 2025 році
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) завтердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності для вступників.
У КНЕУ вартість навчання становить від 40 тис. грн за рік. До найдешевших спеціальностей (освітніх програм) можна віднести: «Оподаткування», «Економічна кібернетика та штучний інтелект», «Економічна аналітика», «Економічна журналістика», «Менеджмент соціальної сфери», «Туризм» та ін.
Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує 48 тис. грн: «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Правознавство», «Міжнародне право» та ін.
Вартість навчання на першому курсі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Облік і аудит – 45 тис. грн
- Оподаткування – 40,1 тис. грн
- Диджитал-облік – 45 тис. грн
- Фінансовий моніторинг і аналіз – 45 тис. грн
- Соціальне забезпечення – 40,1 тис. грн
- Державні фінанси та митна справа – 45 тис. грн
- Корпоративні фінанси – 45 тис. грн
- Банківський бізнес – 45 тис. грн
- Інвестиційний бізнес та фінансові ринки – 45 тис. грн
- Управління фінансовим бізнесом – 45 тис. грн
- Економічна кібернетика та штучний інтелект – 40,1 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 48 тис. грн
- Системний аналіз – 45 тис. грн
- Кібербезпека – 48 тис. грн
- Економічна аналітика – 40,1 тис. грн
- Економіка підприємства – 45 тис. грн
- Економіка агробізнесу та агротрейдинг – 40,1 тис. грн
- Менеджмент бізнес-організацій – 48 тис. грн
- Підприємництво, торгівля і бізнес-технології – 45 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 40,1 тис. грн
- Міжнародна економіка – 48 тис. грн
- Міжнародний бізнес – 48 тис. грн
- Міжнародна торгівля – 48 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 48 тис. грн
- Міжнародні фінансові відносини – 48 тис. грн
- Економічна та соціальна психологія – 45 тис. грн
- Соціальні та медіа-комунікації – 40,1 тис. грн
- Менеджмент соціальної сфери – 40,1 тис. грн
- Менеджмент персоналу – 45 тис. грн
- Економічна журналістика – 40,1 тис. грн
- Економіка міста та урбаністика – 40,1 тис. грн
- Маркетинг – 48 тис. грн
- Комерційна діяльність та логістика – 45 тис. грн
- Туризм – 40,1 тис. грн
- Правознавство – 48 тис. грн
- Право громадської і політичної діяльності – 40,1 тис. грн
- Політичні технології та лідерство – 40,1 тис. грн
- Міжнародне право – 48 тис. грн
Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Тернопільському педагогічному університеті
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Західноукраїнському університеті
- Державному торговельно-економічному університеті