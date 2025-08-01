Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) завтердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності для вступників.

У КНЕУ вартість навчання становить від 40 тис. грн за рік. До найдешевших спеціальностей (освітніх програм) можна віднести: «Оподаткування», «Економічна кібернетика та штучний інтелект», «Економічна аналітика», «Економічна журналістика», «Менеджмент соціальної сфери», «Туризм» та ін.

Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує 48 тис. грн: «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг», «Правознавство», «Міжнародне право» та ін.

Вартість навчання на першому курсі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Облік і аудит – 45 тис. грн

Оподаткування – 40,1 тис. грн

Диджитал-облік – 45 тис. грн

Фінансовий моніторинг і аналіз – 45 тис. грн

Соціальне забезпечення – 40,1 тис. грн

Державні фінанси та митна справа – 45 тис. грн

Корпоративні фінанси – 45 тис. грн

Банківський бізнес – 45 тис. грн

Інвестиційний бізнес та фінансові ринки – 45 тис. грн

Управління фінансовим бізнесом – 45 тис. грн

Економічна кібернетика та штучний інтелект – 40,1 тис. грн

Комп’ютерні науки – 48 тис. грн

Системний аналіз – 45 тис. грн

Кібербезпека – 48 тис. грн

Економічна аналітика – 40,1 тис. грн

Економіка підприємства – 45 тис. грн

Економіка агробізнесу та агротрейдинг – 40,1 тис. грн

Менеджмент бізнес-організацій – 48 тис. грн

Підприємництво, торгівля і бізнес-технології – 45 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 40,1 тис. грн

Міжнародна економіка – 48 тис. грн

Міжнародний бізнес – 48 тис. грн

Міжнародна торгівля – 48 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – 48 тис. грн

Міжнародні фінансові відносини – 48 тис. грн

Економічна та соціальна психологія – 45 тис. грн

Соціальні та медіа-комунікації – 40,1 тис. грн

Менеджмент соціальної сфери – 40,1 тис. грн

Менеджмент персоналу – 45 тис. грн

Економічна журналістика – 40,1 тис. грн

Економіка міста та урбаністика – 40,1 тис. грн

Маркетинг – 48 тис. грн

Комерційна діяльність та логістика – 45 тис. грн

Туризм – 40,1 тис. грн

Правознавство – 48 тис. грн

Право громадської і політичної діяльності – 40,1 тис. грн

Політичні технології та лідерство – 40,1 тис. грн

Міжнародне право – 48 тис. грн

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: